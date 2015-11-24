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بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد تأمين معبد دندرة

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بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد تأمين معبد دندرة بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد تأمين معبد دندرة
قام اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمديرية بجولة تفقدية لمعبد دندرة بمركز قنا، للتأكد من تأمين المعبد والمداخل والمخارج على أكمل وجه، لتأمين جميع الأفواج السياحية الوافدة لزيارة المعبد.

وأكد حسان خلال جولته أهمية الأكمنة المتواجدة بكل مداخل ومخارج المعبد وعلى مسافة بعيدة قبله والطرق المؤدية إليه، مشيرا إلى ضرورة تفتيش كل السيارات المتجهة إلى المعبد كإجراء تأمينى، لافتا إلى مدى أهمية وجود أجهزة لاسلكية مع كل القوات المكلفة بتأمين المعبد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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