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في الجول يكشف - كيف بات باكيتا الأقرب لتولي قيادة الزمالك

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في الجول يكشف - كيف بات باكيتا الأقرب لتولي قيادة الزمالك في الجول يكشف - كيف بات باكيتا الأقرب لتولي قيادة الزمالك

بعد الإعلان عن موافقة المخضرم مارتن يول على قيادة الزمالك، وقبلها رغبة من الإدارة في التعاقد مع مدرب ألماني. كشف البرازيلي ماركوس باكيتا عن اقترابه من الاتفاق مع النادي الأبيض، فماذا حدث؟

ولايزال البحث جاريا في الزمالك عن خليفة لجوزفالدو فيريرا الذي ترك إرثا كبيرا لمن سيخلفه، يجب فيه أن يحافظ على ما قدمه الفريق الأبيض تحت قيادة الرجل البرتغالي في الموسم المنصرم.

الزمالك فاز مع فيريرا بلقبي الدوري والكأس محليا بالموسم الماضي، كما فاز على الأهلي للمرة الأولى منذ عام 2007 ووصل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، كأول وصول لنصف نهائي بطولة قارية للنادي منذ عام 2005.

ولذلك، يتأنى الزمالك في دراسة كافة العروض التي وصلته من وكلاء مدربين، رغم أنه بات يمتلك بالفعل قائمة مختصرة تضم 5 سير ذاتية.

أبرز الأسماء المطروحة كانت البرازيلي ماركوس باكيتا، الروماني لوران ريجيكامب.

ثم حصل الزمالك بعد ذلك على موافقة مارتن يول المدرب الهولندي السابق لتوتنام الإنجليزي بحسب ما صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة مساء الإثنين، وبذلك أضاف النادي الأبيض اسمه لقائمة المرشحين. "طالع التفاصيل"

مجلس الزمالك وضع شروطا محددة يريد توافرها في المدرب الجديد، كان أبرزها أن لا يزيد راتبه عما كان يحصل عليه سابقه فيريرا 60 ألف دولار شهريا. "طالع معايير الزمالك للمدرب الجديد"

وبناء على المعايير المحددة من مجلس الزمالك، بات باكيتا هو الأقرب لتولي تدريب الزمالك خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد أن أكد صاحب الـ 57 عاما بنفسه في تصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية، أنه بالفعل وافق على عرض الزمالك المقدم له، ولا ينتظر سوى الاتفاق على الجهاز المعاون قبل تولي المهمة رسميا. "طالع تفاصيل تأكيد باكيتا لعرض الزمالك"

الزمالك بدأ يتحرك في كل الاتجاهات، ولم يقتصر الأمر على مفاوضة مدرب واحد. فهو يريد أن يصل لصيغة اتفاق مبدئي مع أكثر من مدرب قبل وصول مرتضى منصور رئيس النادي للقاهرة والاجتماع بمجلس الإدارة هذا الأسبوع.

وما هو أكيد حتى الآن، أن الزمالك لم يستقر على اسم بعينه بعد، ولا تزال كل الخيارات موجودة في السباق.

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