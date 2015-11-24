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جنح أكتوبر تنظر غدًا محاكمة «الفخراني» بتهمة الابتزاز

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جنح أكتوبر تنظر غدًا محاكمة «الفخراني» بتهمة الابتزاز جنح أكتوبر تنظر غدًا محاكمة «الفخراني» بتهمة الابتزاز

حمدي الفخراني

تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنح أكتوبر، ثاني جلسات محاكمة المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب الأسبق لاتهامه بتلقي رشوة من صاحب شركة النيل لحلج الأقطان عن طريق الابتزاز واستغلال النفوذ، وتعقد
> الجلسة برئاسة المستشار محمود البراري.

وأسندت النيابة للمهندس حمدي الفخراني البرلمانى السابق، ورئيس جمعية مكافحة الفساد اتهامات عدة، منها طلب رشوة من صموئيل زكي المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، وزعم استغلال نفوذه لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجني عليه وإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلًا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.

 

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