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حبس العقيد طيار هاني شرف 15يومًا لاتهامه بعضوية تنظيم الإخوان

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حبس العقيد طيار هاني شرف 15يومًا لاتهامه بعضوية تنظيم الإخوان حبس العقيد طيار هاني شرف 15يومًا لاتهامه بعضوية تنظيم الإخوان

أرشيفية

قررت نيابة شرق القاهرة العسكرية، حبس اللواء طيار متقاعد هاني شرف 15 يومًا احتياطي والقيادي بحزب البديل الحضاري، وذلك عقب اتهامه بعضويته بالتنظيم الدولي للإخوان واحتفاظه بوثائق عسكرية سرية من شأنها الأضرار بمصالح الوطن.

و تقدم عمرو عبد السلام المحامي ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، عن واقعة القبض والاختفاء للعقيد طيار متقاعد هاني شرف وإلزام النائب العام والأجهزة الأمنية بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينهم من الاتصال به والإفراج الفوري عنه في حالة عدم وجود ثمه اتهام ضده.

وقيد البلاغ تحت رقم19816 لسنة 2015 عرائض مكتب النائب العام، وكانت سلطات مطار القاهرة ألقت القبض على هاني شرف الأربعاء 18 نوفمبر ، أثناء توجهه للسفر لزيارة ابنته التي تدرس الطب بإحدى الجامعات الروسية.

 

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