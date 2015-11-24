5 نصائح للوقاية والتعامل مع تسلخات طفلك

كثيرا ما يعانى الأطفال الصغار من الإصابة بالتسلخات الجلدية بدرجاتها، ما يسبب الألم والإزعاج لهم وللأم، وللتعامل السليم ينصح الدكتور محمد عبد الفتاح، طبيب الأطفال، بعدة نصائح أهمها:

أولا: لابد من تجفيف الطفل أولا بأول بعد تغيير الحفاض بقماش ناعم قطنى.

ثانيا: نظفى مؤخرة طفلك. يمكنك استخدام فوط الأطفال المبللة غير المعطرة والخالية من الإضافات العطرية ومن الكحول أو صابون لطيف ومرطب. اشطفى مؤخرته جيدا بالمياه العادية وقومى بتنشيف جلده بهدوء.

ثالثا: اتركى طفلك يتحرك بحرية فى أغلب الأوقات دون ارتداء حفاض حتى تصبح التهوية مثالية، والتخلص سريعا من التسلخات، واتركيه فى غرفة درجة حرارتها دافئة، مع وضع قطعة قماش يجلس عليها قطنية.

رابعا: ضعى على مؤخرة طفلك مرهم موصوف أو كريم موصوف له من قبل طبيبه قبل ارتدائه الحفاض.

خامسا: عند استحمام الطفل تكفى مرة واحدة لنظافته، واستخدامك للمرطبات والمنظفات الرطبة الخاصة فقط للاطفال فالمياه يساعد على حمايه بشرته.