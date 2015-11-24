تقرير أممى: 15.8 مليون شخص حصلوا على العلاج ضد مرض الإيدز

ذكر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز فى تقرير جديد له صدر اليوم أن الخمس عشرة سنة الأخيرة شهدت تقدما غير عادى فى حجم الاستجابة لمواجهة مرض الإيدز على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحاصلين على العلاج نتيجة تلك الجهود بلغ نحو 15.8 مليون شخص، مقابل 7.5 مليون فقط فى العام 2010، و2.2 فى العام 2005، وبنهاية العام 2014 فإن تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أفادت بأن نسبة الإصابات الجديدة قد انخفضت بنحو 35% مقارنة بفترة ذروة الإصابات فى العام 2000، كما انخفضت نسبة الوفيات الناجمة عن الإيدز بما يصل إلى 42% منذ الذروة التى وصلتها فى العام 2004.

وأرجع البرنامج الأممى هذا التقدم إلى الاستجابة القوية لمختلف الدول، وتبنيها لاستراتيجية ما يسمى بالمسار السريع للمكافحة، وتقديم خدمات الوقاية، والعلاج من مرض الإيدز لمضاعفة عدد من يحصلون على العلاج بحلول العام 2020.

وذكر أن البلدان تتقدم فى تبنى هذا المسار لوضع حد للمرض بحلول العام 2030 كجزء من أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال التكيف مع البيئة العالمية المتغيرة، وزيادة الكفاءة، وتحقيق نتائج أفضل.

وأضاف" فى كل خمس سنوات أصبح هناك أكثر من ضعف العدد بالنسبة لمن يحصلون على العلاج"، وأكد التقرير أن العالم لديه اليوم المزيد من الخيارات للوقاية من الفيروس، وأكثر من أى وقت مضى، كما أن التقدم المحرز أسهم فى أن يعيش المصابون بالفيروس حياة أطول حيث تم تقدير من يعيشون وهم يحملون الفيروس فى نهاية العام 2014 بحوالى 36.9 مليون شخص".