حماس تندد بوصف كيرى الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل بـ "الإرهابية"

نددت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى التى وصف فيها الهجمات الفلسطينية على إسرائيل بـ "الإرهابية".

وقال الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى ، فى بيان صحفى ، إن تصريحات كيري" تعد دليلا على سوء النوايا الأمريكية ودعمها المطلق للإرهاب الإسرائيلى ضد الفلسطينيين".

وأضاف أبو زهرى أن حماس "تؤكد أن زيارة كيرى غير مرحب بها، وتدعو السلطة الفلسطينية إلى رفض هذه الزيارة لأنها تمثل إساءة لدماء الشهداء واستفزازاً لمشاعر شعبنا".

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