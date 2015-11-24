فصيل سوري معارض: أسرنا أحد طياري الطائرة الروسية التي أسقطت

قال مصطفى عبد الله المتحدث باسم ما يسمى ب “لواء السلطان عبد الحميد”، وهو فصيل سوري معارض في جبل التركمان، إنهم قبضوا على أحد طياري الطائرة الروسية التي أُسقطت في منطقة “بايربوجاق”، أو جبل التركمان، بريف محافظة “اللاذقية” بشمالي سوريا بعد انتهاكها الأجواء التركية.

و بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط عبد الله -في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية – أن الطائرة سقطت في منطقة تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة والنظام في جبل التركمان، كما أن قوات المعارضة كانت قد بدأت عملية بحث عقب هبوط الطيارين بالمظلات مباشرة بهدف القبض عليهما حيث أنها أعلنت القبض على أحدهما، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول ما إذا كان الطيار على قيد الحياة أم لا.

وكانت الطائرات التركية من طراز إف–16 قد أسقطت اليوم الثلاثاء طائرة حربية روسية انتهكت المجال الجوي التركي، وأعلن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي تحدث هاتفيا بهذا الخصوص مع رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال خلوصي آكار أنه تم إسقاط الطائرة الروسية وهي من طراز سوخوي 24 ضمن إطار قواعد الاشتباك.