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النائب العام يأمر بمعاينة الأضرار بفندق العريش الذي تعرض لهجوم اليوم

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النائب العام يأمر بمعاينة الأضرار بفندق العريش الذي تعرض لهجوم اليوم النائب العام يأمر بمعاينة الأضرار بفندق العريش الذي تعرض لهجوم اليوم

حادث الفندق بالعريش

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بانتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة الأضرار التى وقعت بالفندق السياحى سويس إن حيث تشير التقارير الأولية إلى تحطم الواجهة الأمامية للفندق وحدوث تدمير للبوابة الرئيسية وكذلك عدد من السيارات التابعة للشرطة التى تحطمت جراء الانفجار.

واستشهد قاضي وأصيب 2 آخرين من القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء وأصيب 12 آخرين ، في انفجار سيارة مفخخة قرب مقر إقامتهم بفندق “سويس إن” العريش، صباح اليوم .

والجدير بالذكر أن القاضى الشهيد هو: عمر حماد، من سوهاج، والمصابين هما المستشار أمير يعقوب حسين بمجلس الدولة، والمستشار منصور عبده خليفة من الإسماعيلية، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري بالعريش فى حالة حرجة لإصابتهما بشظايا متفرقة بالجسم.

كانت قوات الأمن قد أحبطت محاولة إرهابية لتفجير سيارة مفخخة أمام فندق إقامة القضاة بالعريش، ونجحت القوات في التعامل مع السيارة أثناء محاولة عدد من الإرهابيين تفجيرها أمام الفندق، ونتج عن ذلك بعض الخسائر.

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