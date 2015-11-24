الفرو يدخل في تصميم إكسسوارات هذا الموسم

الفرو من أجمل الخامات الشتوية وأكثرها جاذبيةً على الإطلاق، وقد شاهدناه يزين منصات العروض في أسابيع الموضة العالمية خلال موسم خريف وشتاء 2015 ولكنه لم يكن مقتصراً بالكلابس والمعاطف بل تعداها ليصل للإكسسوارات كالحقائب والأحذية .

جميعنا يعلم مدى عشق كارل لاغيرفيلد للفرو وقد شاهدنا أكبر دلالة عليه في تصاميم ماركة فندي FENDI المصنوعة من الفرو، فقدم لنا حقيبة Peekaboo الرائعة بألوان متعددة من الفرو وأحذية البوت الجذابة لهذا الموسم، وظهر الفرو كذلك في حقائب مارك جيكوبز Marc Jacobs وأحذية ميزون مارتن مارغيلا Maison Martin Margiela .

ولأنّ إطلالتك الشتوية لن تكتمل بدون القبعة الدافئة أو الشال المناسب فقد قدمت دور الأزياء الكبيرة تصاميم مرحةً من الفرو كقبعات يوجينيا كيم Eugenia Kim ذات التصاميم المرحة وشالات دريس فان نوتن Dries Van Noten وغيرها.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل الإكسسوارات المصنوعة من الفرو، شاهديها وشاركينا برأيك.