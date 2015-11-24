كارل لاغيرفيلد يكرّم في حفل British Fashion Awards

أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية British Fashion Awards في لندن حيث كُرّم المصممون على إنجازاتهم في مجال الموضة والأزياء وقد حصل المصمم كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld على جائزة Outstanding Achievement خلال هذا الحفل.

وقد كان المصمم JW Anderson نجم هذا الحفل بلا منازع إذ خطف جائزتي مصمم العام للأزياء الرجالية والنسائية كذلك، بينما فازت شارلوت أوليمبيا Charlotte Olympia بجائزة أفضل مصممة إكسسوارات لهذا العام .

وبعيداً عن إنجازات المصممين كانت لإيقونات الموضة نصيب من هذه الليلة حيث فازت كل من إف كي آي تويغز FKA Twigs و غويندولين كريستي Gwendoline Christie على جوائز تكريمية للستايل الفريد الذي تتمتع به كل واحدة منهما .