 الليدي غاغا تفوق الجميع بأناقتها في حفل جوائز الموضة البريطانية!

أقيم يوم أمس، في لندن، حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية British Fashion Awards الذي يقام في كل عام في مثل هذا الوقت من السنة لتكريم المواهب الشابة، كما مصممي الأزياء و دور الأزياء العريقة.

من ناحية الإبداع في الموضة، نال مصمم الأزياء الشهير "كارل لاغيرفيلد" Karl Lagerfeld جائزة تكريمية، أما عن الأناقة وأجمل الإطلالات فنحن نعطي -وبشكل مفاجئ- "الليدي غاغا" Lady Gaga جائزة نجمة السهرة، حيث كانت إطلالاتها الأجمل والأكثر تميزاً من دون منازع، حيث اختارت فستاناً أحمر من الشبك من تصميم "توم فورد" Tom Ford و نسقت معه حذاء وحقيبة باللون الأحمر ، واعتمدت لأول مرة ماكياجاً وتسريحة شعر ناعمة، والملفت في هذه الإطلالة أنها جمعت بين الفخامة و الأناقة ولم تخلُ من غرابة الأسلوب الذي تفضله "الليدي غاغا" Lady Gaga.

ومن الإطلالات التي أحببناها أيضاً إطلالة المغنية البريطانية "شيريل فيرنانديز فيرسيني" Cheryl Fernandez Versini التي تألقت بفستان من الشيفون مطرز بالورود الملونة من "توب شوب" Topshop، مع حذاء وصل لفوق الركبة.

كذلك، فإن عارضة الأزياء "أريزونا ميوز" Arizona Muse بدت غاية في الروعة في تصميم أبيض من دار "رالف أند روسو" Ralph&Russo. وأيضاً "روزي هانتينغتون وايتلي" Rosie Huntington Whitley التي بدت مشرقة في فستان براق اختارته من "بربري" Burberry.

إطلالات النجمات كانت ملفتة ومتنوعة من ناحية الأسلوب والنمط، لكننا فضلنا إطلالة "الليدي غاغا" Lady Gaga. وأنت، من برأيك كانت صاحبة أجمل إطلالة في الحفل؟

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