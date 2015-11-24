مباحث العطارين تحبط محاولة عاطلين توزيع كمية من مخدر الهيروين

تمكن الرائد عمرو الخبى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة العطارين، من ضبط مجدى م ا 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول العامرية، وأحمد ع ح 18 سنة عاطل مقيم دائرة قسم كرموز، بحوزتهما " 50 " جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى 350 جنيهاً أثناء استقلالهما السيارة رقم س و ط مصر – ماركة سوزوكى " ميكروباص صغير الحجم " قيادة الأول.إعلان - Ads إعلان - Ads
أقر المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الإتجار، واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
أقر المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الإتجار، واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.
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