مباحث العطارين تحبط محاولة عاطلين توزيع كمية من مخدر الهيروين

تمكن الرائد عمرو الخبى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة العطارين، من ضبط مجدى م ا 27 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول العامرية، وأحمد ع ح 18 سنة عاطل مقيم دائرة قسم كرموز، بحوزتهما " 50 " جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى 350 جنيهاً أثناء استقلالهما السيارة رقم س و ط مصر – ماركة سوزوكى " ميكروباص صغير الحجم " قيادة الأول.

أقر المتهمان بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الإتجار، واستخدامهما السيارة فى عملية الترويج، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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