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ضبط 3 من القيادات الوسطى للاخوان و6 أعضاء بالعمليات النوعية

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ضبط 3 من القيادات الوسطى للاخوان و6 أعضاء بالعمليات النوعية ضبط 3 من القيادات الوسطى للاخوان و6 أعضاء بالعمليات النوعية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إخوانية ، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية .
>و أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط ( 6 ) من أعضاء تلك اللجان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.
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