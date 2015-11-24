حبس 4 ساقطات 4 أيام لاتهامهن بإدارة شبكة دعارة فى شقة مفروسة بدار السلام

أمرت جمال الجبلاوى رئيس نيابة دار السلام، بحبس 4 ساقطات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهمامهن بممارسة أعمال الدعارة داخل شقة مفروشة بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود شقة لممارسة أعمال الدعارة، تديرها سيدة، وعلى الفور تم إعداد الخطة اللازمة من تحريات رجال المباحث، والتى جاءت مؤكدة بصحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 فتيات أثناء ممارستهن الأعمال المخلة للأداب، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحس المتهمات عقب إنكارهن ارتكاب الواقعة.