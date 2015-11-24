أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء أعمال 6 ورش عمل على هامش انطلاق المؤتمر الرابع لجمعية الطب التكاملى

Google+ Print
بدء أعمال 6 ورش عمل على هامش انطلاق المؤتمر الرابع لجمعية الطب التكاملى بدء أعمال 6 ورش عمل على هامش انطلاق المؤتمر الرابع لجمعية الطب التكاملى
انطلقت صباح اليوم أعمال ستة ورش عمل طبية، وذلك على هامش المؤتمر السنوى الرابع لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بجامعة أسيوط والمنعقد بمحافظة أسوان تحت عنوان "الجديد فى أمراض القلب والصدر وعلاقة كل منهما بالآخر"، وذلك بحضور الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب بجامعة أسوان، ودكتور محمد ذكى وكيل الكلية ودكتور خالد بركة أستاذ القلب بجامعة المنيا ودكتور علاء الجندى أستاذ طب النوم بالولايات المتحدة الأمريكية، صرحت بذلك الدكتورة سوزان سلامة رئيس قسم أمراض الصدر بجامعة أسيوط ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الطب التكاملى.
>اليوم السابع -11 -2015

وأوضحت دكتورة سوزان خلال افتتاحها لأعمال الورش اليوم أنها من المقرر أن تستمر لليومين السابقين لافتتاح المؤتمر على جلسات منفصلة، حيث تتناول الورشة الأولى التدريب على فنيات العناية المركزة للأطفال والكبار، وكذلك علاج الحالات الحرجة باستخدام أجهزة التنفس الصناعى الاختراقى واللااختراقى، أما الثانية فتختص بالتدريب على الموجات فوق الصوتية على القلب للأطفال والكبار.
>اليوم السابع -11 -2015

وأضافت أن الورشة الثالثة سوف تختص بالتدريب على تشخيص وعلاج اضطرابات التنفس أثناء النوم، كما تختص إحدى الورش بالتدريب على كيفية الإنعاش الأساسى للقلب والصدر، بينما من المقرر أن تكون هناك ورشة مجمعة للفنيات المختلفة للأشعة التشخيصية وغيرها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365