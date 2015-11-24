بدء أعمال 6 ورش عمل على هامش انطلاق المؤتمر الرابع لجمعية الطب التكاملى

انطلقت صباح اليوم أعمال ستة ورش عمل طبية، وذلك على هامش المؤتمر السنوى الرابع لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بجامعة أسيوط والمنعقد بمحافظة أسوان تحت عنوان "الجديد فى أمراض القلب والصدر وعلاقة كل منهما بالآخر"، وذلك بحضور الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب بجامعة أسوان، ودكتور محمد ذكى وكيل الكلية ودكتور خالد بركة أستاذ القلب بجامعة المنيا ودكتور علاء الجندى أستاذ طب النوم بالولايات المتحدة الأمريكية، صرحت بذلك الدكتورة سوزان سلامة رئيس قسم أمراض الصدر بجامعة أسيوط ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الطب التكاملى.

وأوضحت دكتورة سوزان خلال افتتاحها لأعمال الورش اليوم أنها من المقرر أن تستمر لليومين السابقين لافتتاح المؤتمر على جلسات منفصلة، حيث تتناول الورشة الأولى التدريب على فنيات العناية المركزة للأطفال والكبار، وكذلك علاج الحالات الحرجة باستخدام أجهزة التنفس الصناعى الاختراقى واللااختراقى، أما الثانية فتختص بالتدريب على الموجات فوق الصوتية على القلب للأطفال والكبار.

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وأضافت أن الورشة الثالثة سوف تختص بالتدريب على تشخيص وعلاج اضطرابات التنفس أثناء النوم، كما تختص إحدى الورش بالتدريب على كيفية الإنعاش الأساسى للقلب والصدر، بينما من المقرر أن تكون هناك ورشة مجمعة للفنيات المختلفة للأشعة التشخيصية وغيرها.



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