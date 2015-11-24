وصول الباخرة العملاقة "أوروبا" وعلى متنها 592 راكباً إلى شرم الشيخ

وصلت صباح اليوم الباخرة العملاقة أوربا، قادمة من ميناء العقبه الأردنى، فى رحلتها بموانئ العالم وعلى متنها 592 راكبا، منهم 296 سائحا المانيا وجنسيات أخرى، متجهة إلى محطتها القادمة بميناء صلالة بسلطنة عمان.

وقام اللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار محافظ جنوب سيناء للإعلام والمتحدث الرسمى باسمه، باستقبال السائحين والترحيب بهم بمدينة شرم الشيخ نيابة عن المحافظ، وقام بإهداء درع المحافظة لقبطان السفينة الألمانية الجنسية، والتى تحمل علم مالطة، وتم استقبال الوفود بالورود والتانورة للترحيب بهم على أرض مدينة السلام العالمية.

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وسيقوم السائحون بزيارة إلى مدينة سانت كاترين وبعض المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، حيث قامت المحافظة بالترتيبات اللازمة والإعداد والاستعداد اللازم فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحه بمدن المحافظة، ومن الجدير بالذكر أن ميناء شرم الشيخ استقبل منذ أيام السفينة العملاقة الألمانية الجنسية " ماين شيف2" التي مرت بموانئ مصر الإسكندرية وسفاجا وشرم الشيخ، ثم العقبه لاستكمال رحلتها وعلى متنها 1839 سائحاً، معظمهم من الألمان وجنسيات أخرى، بالإضافة لطاقمها البالغ 827 فرداً.