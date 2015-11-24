أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وصول الباخرة العملاقة "أوروبا" وعلى متنها 592 راكباً إلى شرم الشيخ

Google+ Print
وصول الباخرة العملاقة "أوروبا" وعلى متنها 592 راكباً إلى شرم الشيخ وصول الباخرة العملاقة "أوروبا" وعلى متنها 592 راكباً إلى شرم الشيخ
وصلت صباح اليوم الباخرة العملاقة أوربا، قادمة من ميناء العقبه الأردنى، فى رحلتها بموانئ العالم وعلى متنها 592 راكبا، منهم 296 سائحا المانيا وجنسيات أخرى، متجهة إلى محطتها القادمة بميناء صلالة بسلطنة عمان.
>اليوم السابع -11 -2015

وقام اللواء عبد الفتاح حلمى، مستشار محافظ جنوب سيناء للإعلام والمتحدث الرسمى باسمه، باستقبال السائحين والترحيب بهم بمدينة شرم الشيخ نيابة عن المحافظ، وقام بإهداء درع المحافظة لقبطان السفينة الألمانية الجنسية، والتى تحمل علم مالطة، وتم استقبال الوفود بالورود والتانورة للترحيب بهم على أرض مدينة السلام العالمية.
>اليوم السابع -11 -2015

وسيقوم السائحون بزيارة إلى مدينة سانت كاترين وبعض المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ، حيث قامت المحافظة بالترتيبات اللازمة والإعداد والاستعداد اللازم فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط السياحه بمدن المحافظة، ومن الجدير بالذكر أن ميناء شرم الشيخ استقبل منذ أيام السفينة العملاقة الألمانية الجنسية " ماين شيف2" التي مرت بموانئ الإسكندرية وسفاجا وشرم الشيخ، ثم العقبه لاستكمال رحلتها وعلى متنها 1839 سائحاً، معظمهم من الألمان وجنسيات أخرى، بالإضافة لطاقمها البالغ 827 فرداً.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016