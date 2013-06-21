انقسام متظاهرى القائد إبراهيم إلى مسيرتين لمسرح "التونسى" و"رأس التين"

انقسمت المسيرة المنطلقة، عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد القائد إبراهيم، لإعلان رفضهم للرئيس محمد مرسى والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقرر عدد من المتظاهرين الانضمام إلى المعتصمين من الفنانين والمثقفين أمام مسرح بيرم التونسى، للتضامن معهم فى رحيل النظام الحالى، فيما انطلق العشرات إلى قصر رأس التين بمنطقة بحرى، دعماً للقوات المسلحة، والمطالبة بتشكيل مجلس لإدارة شئون البلاد بعد سقوط الرئيس محمد مرسى بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسى واثنين من المحكمة الدستورية وعدد من النخب السياسية.

كما رددوا هتافات منها "يوم 30 العصر الثوار حتحكم مصر"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار"، و"اصحى يا مرسى وصحى النوم يوم 30 آخر يوم"، و"يوم 30 العصر هنهدم عليه القصر".

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