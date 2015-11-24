السيسي يستقبل وزير الدفاع الروسي بمقر رئاسة الجمهورية

استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع الروسي، وسفير روسيا في القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع الروسي نقل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس، مؤكداً على عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين.

وأضاف شويجو أن روسيا تُقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا تطلع بلاده لتدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في جميع المجالات، ولاسيما في المجال العسكري، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.

تناول وزير الدفاع الروسي أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن روسيا تحرص على التنسيق والتشاور بشكل متواصل مع مصر في عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وكذا جهود تسوية النزاعات القائمة بالمنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر بروسيا، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون معها في كافة المجالات، ومن بينها المجال العسكري، بما يدعم قدرة البلدين على مواجهة مختلف التحديات.

ونوه السيد الرئيس إلى الجهود المصرية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحاً أن الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بالمنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها، وأن يشمل ذلك المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وكذا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين، فضلاً عن تنسيق مواقف مصر وروسيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.