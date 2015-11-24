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أدوية نقص الانتباه وفرط النشاط “ADHD” تصيب الأطفال بالأرق

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أدوية نقص الانتباه وفرط النشاط “ADHD” تصيب الأطفال بالأرق أدوية نقص الانتباه وفرط النشاط “ADHD” تصيب الأطفال بالأرق
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الأدوية المنشطة المستخدمة فى علاج نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD) يمكن أن تبقى بعض الأطفال مستيقظين فى الليل.

ووفقاً للدراسة التى نشرت على الإنترنت فى عدد نوفمبر من مجلة طب الأطفال، وجد الباحثون أن الأطفال الذين يتناولون الأدوية المعالجة لـ”ADHD” واجهوا مشاكل فى النوم وهذا أمر خطير للغاية.

وأوضح الباحثون أن الدراسة شملت الأدوية مثل "ريتالين"، "كونسيرتا" و"اديرال"، لافتين إلى أنها بالفعل تسبب مشاكل النوم كأثر جانبى.

وقالت الدكتورة كاثرين كيدويل، الباحثة فى جامعة نبراسكا لنكولن، إن الأطفال الذين يعانون من نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD) لديهم مشاكل النوم، سواء كانوا يتناولون الدواء أو لا.

وأضاف الدكتور تريفور ريسنيك، رئيس الأمراض العصبية فى مستشفى نيكلوس للأطفال فى ميامى، أن الأدوية المستخدمة لعلاج نقص الانتباه / فرط النشاط (ADHD) تزيد من أعراض الأرق لدى الأطفال.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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مصر 365