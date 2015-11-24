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بالصور.. حفل تخرج دفعة من مجندى قوات الأمن بمحافظة البحيرة

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بالصور.. حفل تخرج دفعة من مجندى قوات الأمن بمحافظة البحيرة بالصور.. حفل تخرج دفعة من مجندى قوات الأمن بمحافظة البحيرة
شهد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء العنانى حمودة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا، واللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، واللواء عزيز إدوارد نائب مدير الأمن، واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميدان مفتشى الأمن الوطنى والأمن العام وقيادات مديرية أمن البحيرة اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من المستجدين من جنود قوات الأمن والعميد العربى زنباع وكيل إدارة قوات الأمن والعقيد إيهاب فتحى وكيل الإدارة للشئون الإدارية.
>اليوم السابع -11 -2015

أقيم الحفل بمقر قوات أمن البحيرة بمدينة دمنهور وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية التى شهدتها مدينة العريش أمس وإستهدفت الفندق الذى يقيم فيه القضاة المشرفين على الإنتخابات.
>اليوم السابع -11 -2015

تضمن الحفل استعراض صامت بدون سلاح وإستعراض بالسلاح قدمه المجندين وإستعراض لقوات التدخل السريع وعروض رياضية لمبارة كرة قدم وشد الحبل .
>اليوم السابع -11 -2015

ومن ناحيته قرر اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تكريم ملازم أول محمد رجب جبريل و مساعد محمود عمر أبو السيد وأمين شرطة محمد عطيه سالم و أمين شرطة إبراهيم محمد إبراهيم والمجند أحمد محمد عبد الرحيم والمجند محمود فتحى مصطفى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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