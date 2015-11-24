محافظ أسوان : تشغيل شباب المحافظة في مشروعات 40 محطه شمسيه

أكد اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان على أنه تم الإتفاق مع جميع الشركات القائمة على المشروعات الإستثمارية المزمع إقامتها على أرض المحافظة بإعطاء الأولوية للشباب الأسوانى للحصول على الألاف من فرص العمل فى هذه المشروعات سواء فى ألـ 40 محطة شمسية التى سيتم إنشائها فى منطقتى فارس وبنبان على مساحة 8800 فدان ، بالإضافة إلى المجمعات الصناعية بالمنطقة الفوسفاتية بالسباعية شرق على مساحة 5100 فدان.

جاء ذلك على هامش توقيع برتوكول التعاون بين مؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان الدولية و محافظة أسوان و مديرية القوي العاملة والهجرة وبدعم من المنحة المقدمة من إدارة الشئون العالمية الكندية لإنشاء مركزاً للتدريب المهني بمدينة أسوان ليوفر دورات تدريبية للشباب في التركيبات الكهربائية ، ثم فى مجالات أخرى مثل ميكانيكا السيارات وغيرها بحضور محافظ أسوان و مالك كوتاديا المدير التنفيذي لمؤسسة أم حبيبة و محمود حسن وكيل الوزارة القوي العاملة والهجرة و على خان رجائى مستشار ورئيس قسم التنمية بالسفارة الكندية.

وأشار المحافظ إلى إنشاء هذا المركز هو خطوة عملية لمجابهة مشكلة البطالة وخاصة أن تنفيذ المشروعات الإستثمارية الجديدة يحتاج إلى الإيدى العاملة المؤهلة والمدربة لضمان نجاح هذه المشروعات بزيادة إنتاجها وضمان جودته مما يمثل إضافة حقيقية للإقتصاد القومى.

وطالب مصطفى يسرى من القائمين على المركز الجديد والذى سيكون بمقر مديرية القوى العاملة بضرورة توعية الشباب بالإتجاه للعمل الحرفى بدلاً من العمل المكتبى ولاسيما أن هناك مزاياه مالية وخدمية بالعمل فى القطاع الخاص عن الحكومى ،مؤكداً على أهمية الإستفادة من الخبرات السابقة من مختلف الجهات الحكومية والمانحة فى مجال التدريب للربط بين أحتياجات سوق العمل و الكوادر الشبابية المؤهلة لذلك.

ومن جانبه أوضح مالك كوتديا بأن مؤسسة أم حبيبة سوف توفر المعدات اللازمة للتدريب والمدربين الأكفاء كما ستقوم المؤسسة بتوفير المنهج اللازم للتدريب ، فى حين ستوفر القوى العاملة المكان اللازم للتدريب.

وأيضاً سيقوم الجانبين بإعتماد المدربين والمناهج ودعم المتدربين لإيجاد فرص عمل ، مشيراً إلى أن المركز سيقوم بتقديم دورات تدريبية في عدة مجالات منها اللغة والمهارات الحياتية والتدريب علي المهارت العملية وسوف يقوم المركز بالتوسع في لتوفير دورات في مجال التدريب المهني والفني ، بينما سيتم توفير دورات تدريبية في مجالات التعليم الفني والمهني جنباً إلي جنب مع خدمات التوظيف والتدريبات المهنية والمهارات الإدارية وذلك من خلال مركز التعليم المستمر التابع لمؤسسة أم حبيبة والذى تم إفتتاحه في عام 2010 حيث يهدف إلي توفير التدريب العملي المناسب للشباب سواء العاملين أو العاطلين عن العمل على مستوى محافظة أسوان.

وكشف مالك كوتديا عن أن مؤسسة أم حبيبة تم إنشائها في عام 1991 كمنظمة مصرية غير هادفة للربح وتمتلك القدرات المحلية للقيام بمبادرات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وزيادة الدخل وقد وصل برنامج التنمية طويل الأجل الذي تقوم به مؤسسة أم حبيبة إلي أكثر من 60 ألف مستفيد بأسوان منذ عام 2006 ، لافتاً إلى أن برامجها تشمل برنامج تنمية الطفولة المبكرة من خلال تحسين أوضاع الفصول الدراسية ، بجانب برنامج التمريض والذى يهدف لتحسين نوعية الرعاية الصحية المقدمة من قبل الممرضات ، بالإضافة إلى برنامج تنمية المجتمع والذى يسعى إلي بناء قدرات منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحسين مستويات الدخل و الخدمات ، فضلاً عن برنامج الزراعة لزيادة فرص الحصول علي الطعام الصحي والمغذي.