بالفيديو..لحظة إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية لاختراقها الاجواء وموسكو تنفي

تشن المقاتلات الروسية غارات جوية على تنظيم داعش الارهابي في سوريا ، وذلك بعد العمليات الارهابية التي شنها التنظيم في العالم وكانت أخرها حسبما ذكر الكرلمن والذي أكد داعش هي المسئولة عن إسقاط الطائرة الروسية في سيناء .

وخلال غارات الطيران الروسي في سوريا لضرب معاقل داعش ، قامت تركيا بإسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي 24، وهي طائرة حربية روسيا وأدعت السلطات التركية أن الطائرة اخترقت الاجواء التركية ولم تستجب للتحذيرات التي أطلقتها القوات الدفاعية التركية .

وان وكالات الانباء التركية ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة ان الطيارين سقطوا في سوريا و أحدهم في قبضة قوات تركمانية شمال سوريا، وأنه لم يقتل أحد من طيارين الطائرة الروسية الحربية السوخوي .

وعلى الجانب الأخر أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الروسية سوخوي 24 لم تخترق المجال الجوي التركي كما تزعم أنقرة وانها كانت في الاجواء السورية .

تركيا تسقط طائرة حربية روسية

وتابعت وزارة الدفاع الروسية قولها بان الطيارين هبطوا باستخدام مظلة وحتي الان لم يعرف مصيرهم .

ويتوقع الخبراء أن يكون لهذا الحادث أثره على العلاقات بين روسيا وتركيا خاصة في ظل التوترات التي يشهدها العالم بصفة عامة ، ومن غير المعلوم شكل العلاقات الروسية التركية بعد أزمة الطائرة الروسية السوخوي وأنه كيف تقوم تركيا بإسقاط طائرة روسية حربية

واوضح صحفي متخصص في الشان الروسي خلال حديثه على فضائية “سي بي سي اكسترا”، وهو نواف إبراهيم ، انه من غير المنطقي ان يتم اسقاط طائرة حربية روسية على ارتفاع كبير باسلحة دفاع جوي وانه من المحتمل ان يكون قد تم إسقاط الطائرة الروسية الحربية عن طريق طائرة إف 16 .

شبكةعيونالإخبارية

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