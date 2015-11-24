"تموين قنا": طرح وجبات غذائية متكاملة بفروع المجمعات الاستهلاكية بقنا

أكد محيى عبد الله وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية بدأت اليوم فى متابعة تجهيز وبيع وجبات غذائية متكاملة داخل عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة، وتم طرح 7 أصناف متنوعة من اللحوم، وأسماك وفراخ، بقيمة 30 جنيهاً للوجبة الواحدة تكفى أسرة من 4 أفراد.

وأوضح عبدالله، أن الشركة المصرية المسئولة عن تنفيذ المشروع ودور المديرية المتابعة والإشراف، لافتا إلى أنه يتم توزيع 50 منفذاً تموينياً بالمحافظة بمناطق متفرقة، مشيرا إلى أن معدلات الإقبال على شراء الوجبات مرتفعة جداً فى اليوم الأول، وأنه سيتم ضخ 60 طناً من الوجبات يومياً بجميع منافذ البيع.