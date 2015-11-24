حوار في الجول - ربيعة يتحدث عن عصر الأهلي.. التفاهم مع حجازي ورمضان الذي أضاع 6-1 جديدة

العودة إلى الأهلي، وحلم الاحتراف في أوروبا الذي لم ينته، ورمضان صبحي الذي أضاع فوزا تاريخيا في السوبر على الزمالك. كلها أمور تحدث عنها رامي ربيعة نجم دفاع الفريق الأحمر لـFilGoal.com.

ويسافر ربيعة مع منتخب مصر الأوليمبي إلى السنغال، للمشاركة في بطولة إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو. وعينه على التأهل للأوليمبياد ليحقق حلمه.

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ولايزال مدافع الأهلي العائد من سبورتنج لشبونة يحلم بالاحتراف في أوروبا، وينتظر أن تفتح له المشاركة في الأوليمبياد أبواب الأندية الأوروبية. خاصة أنه يلعب أساسيا مع منتخب مصر الأول أيضا.

ويتحدث ربيعة لـFilGoal.com عن العودة إلى الأهلي، والمنافسة بين المدافعين تحت قيادة جوزيه بيسيرو، ومباراة السوبر التي لم يلعب غيرها حتى الآن مع الفريق الأحمر.

وكل ما يلي على لسان ربيعة ..

العودة إلى الأهلي

"لم أفشل في الاحتراف كما يقول البعض، وما حدث كان غير ذلك".

"أنا انتقلت إلى فريق كبير له اسمه في أوروبا، ولكن من سوء حظي أن النادي غير الجهاز الفني للفريق فور عودتي من الإصابة".

"ورغم ذلك، طلب ليل الفرنسي ضمي ولكن سبورتنج لشبونة فضل بيعي للأهلي بسبب العرض المالي الأكبر".

"وافقت طبعا على العودة إلى الأهلي ولكن تعاقدي مشروط بالسماح لي للاحتراف في أوروبا في حال وصول عرض قوي عقب المشاركة في أوليمبياد 2016".

اتهامات الخيانة والتمرد

"لست خائنا أو متمردا لرغبتي في الاحتراف، والحديث عن تمردي لإجبار النادي على الموافقة على انضمامي لسبورتنج لشبونة شائعة سخيفة".

"الدليل على ذلك أنني خضعت لجراحة فور انضمامي لسبورتنج لشبونة".

"الغريب بالنسبة لي أن تلك الشائعة تكررت عندما تأخرت عودتي للأهلي، وكأن الاستمرار في أوروبا ليس من حقي، وليس حلما مشروعا لكل لاعب في العالم".

"أنا من أبناء النادي الأهلي، ومن المستحيل أن أساوم النادي أو أماطل معه على الإطلاق".

المنافسة في دفاع الأهلي

"لا يوجد الآن مكان محجوز في تشكيل الفريق لأي لاعب مهما كان اسمه".

"أقاتل حاليا من أجل التواجد في حسابات هيكتور كوبر مع المنتخب وجوزيه بيسيرو في الأهلي".

"وهذا لا يؤثر على علاقتي بسعد الدين سمير ومحمد نجيب، رغم أنني لعبت مع أحمد حجازي في مباراة السوبر".

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"بالمناسبة، أشعر دائما بالتفاهم مع حجازي وذلك يضمن لنا أن دفاع الأهلي بخير".

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قمة السوبر

"رمضان صبحي أفسد قمة السوبر بعد أن كان الأهلي في طريقه لتحقيق نتيجة تاريخية ربما تتجاوز الـ6-1، ولكن الوقوف على الكرة أدى إلى توتر اللاعبين في ظل افتقاد لعقلية اللاعبين الكبار".

"حجازي أيضا كان يشعر بالقلق في قمة السوبر بسبب ظهوره الأول أمام الجماهير، ولكنه أخبرني بعد دقائق أن اللعب بقميص الأهلي ضد الزمالك يمنحه شعورا مختلفا وأننا في طريقنا لتحقيق فوز كبير".

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الدوري

"لن نخسر الدوري مرة ثانية، فما حدث الموسم الماضي كان ظرفا طارئا ليس أكثر لون يتكرر".

"عصر هيمنة الأهلي على البطولات لم ولن ينته".

"هذا ما حاولت الإشارة به إلى الجماهير عقب مباراة السوبر، إشارتي كانت تعني بأن عصر قوة الأهلي لم ينته بعد أن تمادت جماهير الزمالك في الاحتفال بالتتويج بالدوري والكأس".

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