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ما يهمش عمرك.. ممارسة كبار السن للرياضة تقلل خطر الإصابة بفشل القلب

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ما يهمش عمرك.. ممارسة كبار السن للرياضة تقلل خطر الإصابة بفشل القلب ما يهمش عمرك.. ممارسة كبار السن للرياضة تقلل خطر الإصابة بفشل القلب
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن البدء فى ممارسة الرياضة لكبار السن يقلل من خطر فشل القلب، ويمكنه توفير بعض الحماية للقلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 11000 شخص من الرجال والنساء، كما درسوا ممارسة الرياضة لهؤلاء الاشخاص، ووجدوا أن 75 دقيقة من التمارين الرياضية القاسية فى الأسبوع خفضت من تطوير قصور القلب بنسبة 33%.

كما وجد الباحثون أن أولئك الذين يحصلون باستمرار على أوقات قليلة من ممارسة الرياضة أى أقل من 74 دقيقة من النشاط البدنى فى الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 20٪ للإصابة بقصور القلب.

وقال الدكتور شيادى نيجمل، طبيب القلب وأستاذ مساعد الطب الوقائى فى كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن ممارسة الرياضة تقلل من فرص الإصابة بقصور القلب بنسب متفاوتة على حسب كمية الممارسة خلال الأسبوع.

ولكن وجد الباحثون أيضاً أن الأشخاص غير النشطين كانوا أكثر عرضة لمخاطر فشل القلب بنسبة 22%.

وأضاف الباحثون أن حوالى 5 ملايين أمريكى و23 مليون شخص فى العالم لديهم قصور فى القلب.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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