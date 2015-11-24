بالصور والفيديو..أمطار الخير تعم أماكن متفرقة في دبي

شهدت منطقة الوصل وشارع الشيخ زايد ومناطق متفرقة في إمارة دبي ظهر اليوم هطول أمطار رعدية تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على فترات متقطعة لم تستمر لفترة طويلة. وأمام مقر صحيفة البيان، عمت أمطار الخير المبنى والطرقات المحيطة بالصحيفة وسط تفاعل الموظفين الذين سارعوا لتوثيق أجواء المطر الرائعة بكاميراتهم.

كما تفاعل مغرودن على موقع "تويتر" مع الأمطار وشاركواً صوراً من مظاهر المطر في أماكن مختلفة في الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم بوجه عام حيث تزداد كميات السحب المنخفضة على المناطق الغربية والشمالية والسواحل والجزر مع فرصة لسقوط الأمطار .. والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار والاتربة على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة على اليابسة، وتكون شرقية - شمالية شرقية / 30 - 40/ 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب احيانا بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة إلى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و22 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة وثلاث دقائق مساء .