صور| إيهاب طلعت يكشف خلال حواره لـ «ONA» عن تفاصيل «توك شو» ماسبيرو

كشف رجل الأعمال إيهاب طلعت -رئيس شركة بروموميديا- خلال حوار أجرته معه الإعلامية رشا الشامي، وتنشره وكالة «ONA» خلال ساعات، أنه يحضر برنامجًا «توك شو» ضخم، يجمع عددًا كبيرًا من المنافسين بسوق الإعلام، يقدمون خلاله كافة إمكانيتهم والتي تشمل المذيعين، لصالح التلفزيون المصري «ماسبيرو».

وأوضح «طلعت» أن البرنامج الذي سيذاع عبر شاشات ماسبيرو، سيكون على مدار 7 أيام، تتراوح مدته من ساعتين لـ 3ساعات يوميًا، وأن هذا البرنامج بمثابة حجر لبداية بناء أشياء أفضل في ماسبيرو.

وردًا على سؤال «ONA» حول أبرز الإعلامين المشاركين بالبرنامج، ذكر رئيس «برومو ميديا» إنه لا يمكنه الإفصاح عن كل الأسماء -الآن- لكن على سبيل المثال لا الحصر، يشارك إبراهيم عيسى وخيري رمضان، ويتم التفاوض مع لميس الحديدي وآخرين، حيث يخصصون يومًا للمشاركة في البرنامج.

وتتحمل وكالة «برومو ميديا» تكاليف الإنتاج والأجور.