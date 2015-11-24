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تعرف على أسماء ضحايا التفجير الارهابي في العريش

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تعرف على أسماء ضحايا التفجير الارهابي في العريش تعرف على أسماء ضحايا التفجير الارهابي في العريش

صرح مصدر امنى قيام أحد الأشخاص بعمل انتحارى بسيارة مفخخة أمام الفندق المقيم بة القضاة الذين قامو بالاشراف على الانتخابات في محافظة العريش وتم اطلاق النار علية مما أدى الى وفاتة ثم قام شخص انتحاري أخر يحمل حزام ناسف وقام بتفجير نفسة داخل مطبخ الفندق وشخص أخر فجر نفسة بحزام ناسف داخل الغرف بالفندق واصيب عدد كبير من الضحايا من بينهم المستشار أمير يعقوب 40 عاما والمستشار منصور صابر 46 عاما من الاسماعلية كما لقى مصرعة المستشار عمر محمد حماد من سوهاج وأمينالشرطة شعبان عبد المنعم عبد العال وأحد أفرد الشرطىة ولكنة مجهول الهوية وأوضح المسؤول أن السيارة  انفجر ت قبل وصولها الى الفندق ولكن تمكن الانتحارى من اقتحام الحاجز الاول لقوات الشرطة امام الفندق.

وقامت القوات المتواجدة للحراسة أمام الفندق باطلاق النار على سائق السيارة المفخخة قبل تفجيرها وأكد المصدر عن اصابة عشرة جنود ايضا وهم المجند محمد أبانوب من محافظة المنيا 21عاما واصيب المجند محمد احمد الشازلى 23 عاما بطلق نارى بالبطن وهو من محافظة سوهاج ومن بنها المجند اسلام ابراهيم بطلق نارى بالراس.

وايضا الملازم عمر اسامة بطلق نارى في قدمة اليمنى والنقبب طارق حبيب 30 عاما بشظايا متفرقة واصابة المجند محمد اسماعيل واصابة شرطى لم يستدل على هويتة حتى الان وتم نقل المصابين جميعا الى مستشفى العسكرى بالعريش وجارى عمل التحريات اللازمة.

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