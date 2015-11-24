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مصنع إيرباص بأشبيلية: مصر تعتزم شراء 12 طائرةA400M بقيمة 1.8 مليار يورو

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مصنع إيرباص بأشبيلية: مصر تعتزم شراء 12 طائرةA400M بقيمة 1.8 مليار يورو مصنع إيرباص بأشبيلية: مصر تعتزم شراء 12 طائرةA400M بقيمة 1.8 مليار يورو
أعلن فريق بيلار الباك الذى يعمل فى مصنع تجميع إيرباص بأشبيلية الإسبانية ،أن تعتبر من أوائل العملاء الذى يصبح لديها طائرة إيرباص طراز A400M الجديدة للشحن العسكرى، وقال نائب الرئيس التنفيذى للعمليات الدفاعية التابعة لإيرباص بأشبيلية أن" مصر تتفاوض حول 12 طائرة بسعر 150 مليون لكل منهما، أى 1.8 مليار يورو".

ووفقا لصحيفة أندلوسيا انفورماسيون فإن 174 دولة أطلقت إيرباص A400M ومنها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ولوكسمبورج وتركيا وبلجيكا وماليزيا التى انضمت للبرنامج فى عام 2005 ، ولدى إسبانيا 13 طائرة بسبب القيود المفروضة على ميزانية وزارة الدفاع.

وبجانب مصر يوجد العديد من البلدان العربية التى انضمت لقائمة المرشحين للحصول على الطائرة إيرباص A400M ، منها الأردن حيث تحدث الملك عبد الله الثانى مع الملك الإسبانى فيليبى السادس حول هذا الأمر خلال زيارة ملك الأردن إلى مدريد الأسبوع الماضى ، واتفق على شراء ما يصل إلى 12 طائرة، وأيضا الإمارات العربية المتحدة هى الدولة الرابعة التى تتفاوض على إيرباص فى إسبانيا منذ مايو الماضى.

وأضافت أن رئيس المكسيك انريكى بينيا نييتو التقى بمديرين من إيرباص إشبيليه العام الماضى حيث أن المكسيك تعمل بالفعل بـ22 طائرة إيرباص C295.


>- شركة طيران فيتنامية تطلب شراء 30 طائرة إيرباص فى معرض دبى
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مصر 365

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