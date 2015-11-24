حبس محام 4 أيام لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بالبساتين

أمر المستشار شريف معتز، رئيس نيابة البساتين، بحبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، للنصب على المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اشتبهت قوات الأمن بكمين كارفور بمنطقة البساتين فى سيارة بداخلها بدلة شرطة، وبفحص السيارة اتضح أنها لا تحمل لوحات معدنية، وبانتظار قائدها ادعى أنه ضابط شرطة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 13390 جنيهًا، وبطاقة شخصية وكارنيه له بصفته ضابط شرطة، وبالفحص تبين أن البطاقة الشخصية مزورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

>