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وزارة الداخلية التونسية تحذر المرزوقى من محاولة اغتيال تحاك ضده

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وزارة الداخلية التونسية تحذر المرزوقى من محاولة اغتيال تحاك ضده وزارة الداخلية التونسية تحذر المرزوقى من محاولة اغتيال تحاك ضده
أبلغت وزارة الداخلية التونسية أمس الاثنين الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقى بأن حياته معرضة للخطر وأنه مهدد بالاغتيال فى أى لحظة ولم تدلى الداخلية التونسية بأى معلومات عن سبب استهدافه أو من يرد قتله، ومن ناحية أخرى طالب مقربون منه قوات الأمن بحمايته بشكل أفضل.

ووفقاً لإذاعة "تى فى موند5"، قال مسئول بوزارة الداخلية التونسية، "أشعرت وزارة الداخلية اليوم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقى بأنه مستهدف بالاغتيال" دون الإدلاء بتفاصيل.

وأكد المتحدث باسم مكتب المرزوقى عدنان منصر، فى مؤتمر صحفى أن أجهزة الأمن فى مدينة سوسة التونسية، والتى يعيش فيها الرئيس السابق، أخطرته بأن جهة إرهابية تخططت لاغتياله، وقال إن جهات الأمن فى سوسة أصرت على أن يوقع المرزوقى على الإخطار حتى لا تقع المسئولية على الأمن فقط.
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