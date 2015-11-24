الرئيس اليمنى يصل إلى قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج

وصل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم الثلاثاء إلى قاعدة العند الجوية الاستراتيجية بمحافظة لحج 60 كلم شمال محافظة عدن.

وقالت مصادر عسكرية فى لحج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هادى وصل إلى قاعدة العند الجوية برفقة عدد من القيادات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة وقوات التحالف ، وتفقد الترتيبات والاستعدادات العسكرية بداخلها.

وأضافت المصادر ، أن الزيارة تأتى كذلك للاطلاع على سير عملية صيانة القاعدة التى تضم مطار العند والمعسكر التدريبى ومحور القاعدة ، والتى تضررت جراء المواجهات المسلحة التى دارت بداخلها خلال الأشهر الماضية.

وتعد هذه هى الزيارة الأولى التى يقوم بها هادى إلى قاعدة العند منذ وصوله إلى محافظة عدن مطلع الشهر الجارى بعد أشهر قضاها فى مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض.

وتعتبر قاعدة العند الجوية من أهم وأكبر القواعد العسكرية فى اليمن ، وتم تحريرها على يد قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف العربى فى آب/أغسطس الماضى بعد معارك عنيفة مع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق على صالح ، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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