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مقتل عراقى وإصابة 6 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

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مقتل عراقى وإصابة 6 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد مقتل عراقى وإصابة 6 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمالى بغداد

انفجرت عبوة ناسفة الثلاثاء شمالى بغداد بالعراق، ما أسفر عن مقتل مدنى عراقى واحد وإصابة ستة آخرين بجراح. وقال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق فى منطقة التاجى شمالى مدينة بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة سبعة من المدنيين تصادف مرورهم لحظة الانفجار، مشيرا إلى أن قوة أمنية وسيارات إسعاف هرعت إلى المنطقة ونقلت جثة القتيل لدائرة الطب العدلى، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
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