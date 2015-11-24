أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاتحاد الافريقى : انتهاء محادثات السلام حول السودان بدون اتفاق

Google+ Print
الاتحاد الافريقى : انتهاء محادثات السلام حول السودان بدون اتفاق الاتحاد الافريقى : انتهاء محادثات السلام حول السودان بدون اتفاق
اعلن الاتحاد الافريقى اليوم الثلاثاء تأجيل محادثات السلام بين السودانية والمتمردين بدون التوصل الى اتفاق بعد اسبوع من المفاوضات فى اثيوبيا.

وشارك فى المحادثات الفصائل المتمردة من اقليم دارفور بغرب البلاد، فضلا عن الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) التى تقاتل الحكومة فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان منذ عام 2011، ومندوبين من حكومة الخرطوم.

وكان الوسطاء يأملون ان يعلن الطرفان وقفا لاطلاق النار، يتضمن السماح بوصول المساعدات للمدنيين فى مناطق التمرد.

وقال مسؤول فى الاتحاد الافريقى ان الفريق التابع لهذا التكتل بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكى ارجأ المحادثات فى وقت متأخر الاثنين.

ولم يحدد اى موعد للجولة المقبلة من المحادثات.

وبدا النزاع فى اقليم دارفور منذ عام 2003 عندما ثار المتمردون ضد النظام الذى يهيمن عليه العرب بقيادة الرئيس عمر البشير، مشيرين الى انهم يتعرضون للتهميش.

كما يخوض المتمردون فى ولاية النيل الازرق وجبال النوبة فى جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان، معارك ضد الخرطوم لاسباب مماثلة.

وقتل نحو 300 الف فى اقليم دارفور ونزح قرابة 2,5 مليون شخص، بحسب الامم المتحدة، فى حين تتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة