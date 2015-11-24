إعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد بدائرة أشمون بالمنوفية

كما أعلنت اللجنة تقدم قائمة فى حب مصر وحصولها على 107206 أصوات، بينما حصل حزب النور على 12190 صوتا، وقائمة التحالف 11657 صوتا، وتيار الاستقلال 8063 صوتا.
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