إعادة بين 8 مرشحين على 4 مقاعد بدائرة أشمون بالمنوفية

أعلنت اللجنة العامة بدائرة أشمون النتائج النهائية، حيث أعلنت الإعادة بين 8 مرشحين وهم: محمود الخشن 57179 صوتا، ومحمود محيى الدين 49098 صوتا، وفايز بركات 42820 صوتا، وصابر عبد القوى 42147، وأحمد رشاد الحنش30021 صوتا، وفيصل أبو العز 19762 صوتا، وفوزى عبد الصمد 17586 صوتا، وعصام يس 16997 صوتا.

كما أعلنت اللجنة تقدم قائمة فى حب مصر وحصولها على 107206 أصوات، بينما حصل حزب النور على 12190 صوتا، وقائمة التحالف 11657 صوتا، وتيار الاستقلال 8063 صوتا.

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