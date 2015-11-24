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بالصور.. المنطقة الشمالية تدفع بأطقم إغاثة لرفع مياه الملاحات بنجع العرب

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بالصور.. المنطقة الشمالية تدفع بأطقم إغاثة لرفع مياه الملاحات بنجع العرب بالصور.. المنطقة الشمالية تدفع بأطقم إغاثة لرفع مياه الملاحات بنجع العرب
تواصل المنطقة الشمالية العسكرية جهودها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية فى دفع أطقم الإغاثة والمعاونة، وعمل سد ترابى فى منطقة نجع العرب بالإسكندرية، أمام شارع صفر، نتيجة زيادة منسوب مياه الملاحات، وغرق عشرات المنازل الخاصة بالأهالى على مدار الأيام الماضية.

وقد دفعت المنطقة الشمالية العسكرية بوحدتين لرفع المياه عالية الكفاءة، بالإضافة إلى سيارات شفط وسحب مياه، لشفط وكسح المياه من منازل الأهالى والشوارع، بالإضافة إلى دفع الفرع الهندسى للمنطقة بعدد من الكراكات للمساهمة فى عمل سد ترابى وحواجز لحماية المنطقة من الغرق مرة أخرى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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