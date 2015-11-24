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علاج 24 ألف وتحصين 45 ألف رأس ماشية بمديرية الطب البيطرى بأسيوط

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علاج 24 ألف وتحصين 45 ألف رأس ماشية بمديرية الطب البيطرى بأسيوط علاج 24 ألف وتحصين 45 ألف رأس ماشية بمديرية الطب البيطرى بأسيوط
نظمت مديرية الطب البيطري بأسيوط قوافل علاجية لتحصين الجاموس والأبقار بقرى ونجوع مركز أسيوط ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الأغنام والماشية بالمجان ووقايتهم ضد الأمراض الوبائية.

قال الدكتور مدكور محمود محمد مدير عام الطب البيطري بأسيوط أن القوافل العلاجية قامت بعلاج 24 ألف و332 رأس ماشية وتحصين 45 ألف و751حيوان من الماعز والأغنام والجاموس والأبقار ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وتسمم دموي زيتي وجدري الأغنام ، و588 ألف و190 طائر ضد أنفلونزا الطيور وجدري الطيور بالإضافة إلي رش 26 ألف و893من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية .

وأوضح مدكور أنه تم المرور على 13مجزر لمتابعة العمل بها والكشف علي اللحوم التي يتم توريدها من خلال المجازر إلي المستشفيات المركزية وسجن أسيوط العام مشيراً إلي تنفيذ 25حملة تموينية على أماكن عرض وبيع اللحوم ما أسفر عن ضبط 15مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأشار مدكور الى دعم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط المتواصل للقوافل العلاجية واصداره توصيات بضرورة عقد ندوات ارشادية للعاملين والأطباء البيطريين حيث تم عقد 165ندوة مكثفة على مستوي مراكز المحافظة لتدريبهم علي استخدام أساليب علاجية متطورة لحماية الحيوانات والطيور من الأمراض المنتشرة خلال الآونة الأخيرة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أنه تم تلقيح 1347حالة تلقيح صناعي وفحص 1400رأس ماشية للأمراض التناسلية والمسح التناسلي الشامل بالإضافة إلي إجراء اختبار ضد أمراض السل والبروسيلا لحوالي 753حيوان واختبار 1862من الأبقار والجاموس ضد الدرن البقري وإعدام 1230 كلب ضال باستخدام سلفات الاستركنين مضيفاً أنه تم تأمين 8 آلاف و623حيوان وتحصيل حوالي 11مليون و144 ألف جنيه .
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