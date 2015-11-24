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ضبط 996 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بالمنيا

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ضبط 996 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بالمنيا ضبط 996 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بالمنيا
نجحت مديرية الطب البيطرى بالمنيا خلال احدى الحملات التفتيشية المكبرة على مستوى جميع مراكز المحافظة فى ضبط وتحرير عدد 26 قضية مخالفة متنوعة.

وذلك بالتنسيق مع مباحث والجهات المعنية فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

أوضحت الدكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى ، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية تمكنت من ضبط 232.5 كيلو جرام من اللحوم البلدية ( ذبح خارج المجزر) و500 كيلوجرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالاضافة الى ضبط 28.5 كيلوجرام من الفراخ و135.5 كيلو من الاسماك منتهية الصلاحية ، مشيرة الى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

من جانبه ، شدد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على اللحوم و السلع الغذائية لإحكام الرقابة على الأسواق و الحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين .

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مصر 365

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