أخبار عاجلة

رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
تنظيم "داعش" يدعو إلى تنفيذ هجمات طعن ضد الشرطة في المانيا -
برلماني يطالب بتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية -
صور| أهالي «قرنفيل» ينظمون مؤتمرا لمواجهة ارتفاع تكاليف الزواج -
6 طلبات إحاطه على مائدة «صحة البرلمان» الأسبوع المقبل -
صور| محافظ قنا يشارك في فعاليات يوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رفع وإزالة 106 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالمنيا

Google+ Print
رفع وإزالة 106 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالمنيا رفع وإزالة 106 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالمنيا
تمكنت الوحدات المحلية لكل من مطاى وسما لوط ومغاغة بمحافظة المنيا من رفع وإزالة 106 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان و8 قيراط و12 سهم خلال إحدى حملات الإزالة التي يتم تنظيمها للتعاون مع الإرشاد الزراعي وقسم حماية الأراضي في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة.

أوضح التقرير الذي تم عرضة على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا انه تم إزالة 74 حالة بمركز سما لوط تتضمن 52 حالة أثار و8 حالات إصلاح زراعي و14 حالة تعد على الأراضي الزراعية من بقرى (قولصنا – دقوف –بيهو – شوشا – اسطال ) وحالتين ائتمان زراعي بمركز ومدية مطاى بمساحة 2 قيراط و12 سهم.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بإزالة عدد 30 حالة ائتمان زراعي بمجلس قروي شارونه بمساحة فدان و6 قيراط.

من جانبه ، أكد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية في التصدي لجميع المخالفين ، والتعامل بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لها فى الحال مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والذي يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365