رفع وإزالة 106 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مطاى وسما لوط ومغاغة بمحافظة المنيا من رفع وإزالة 106 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة فدان و8 قيراط و12 سهم خلال إحدى حملات الإزالة التي يتم تنظيمها للتعاون مع الإرشاد الزراعي وقسم حماية الأراضي في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة.

أوضح التقرير الذي تم عرضة على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا انه تم إزالة 74 حالة بمركز سما لوط تتضمن 52 حالة أثار و8 حالات إصلاح زراعي و14 حالة تعد على الأراضي الزراعية من بقرى (قولصنا – دقوف –بيهو – شوشا – اسطال ) وحالتين ائتمان زراعي بمركز ومدية مطاى بمساحة 2 قيراط و12 سهم.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بإزالة عدد 30 حالة ائتمان زراعي بمجلس قروي شارونه بمساحة فدان و6 قيراط.

من جانبه ، أكد المحافظ على استمرار الوحدات المحلية في التصدي لجميع المخالفين ، والتعامل بكل حسم لاى صورة من صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية لها فى الحال مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، والذي يُساهم بدوره فى الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة .