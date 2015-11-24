ورشة عمل لدعم الجمعيات الاهلية ينظمها الصندوق الاجتماعي بأسيوط

نظم الصندوق الاجتماعي بأسيوط ورشة عمل تناقش الإجراءات المالية والمراجعة الداخلية لمديري ومحاسبي المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي لرفع كفاءة الجهاز الإداري بتلك المشروعات وكيفية إعداد وتقديم التقارير الفنية والمالية للمشروعات وكيفية متابعة العاملين بشكل دوري للوصول إلى أفضل النتائج بالعمل وذلك تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

قال رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعي بأسيوط ،أن ورش العمل التي يتم تنظيمها تأتي في إطار دعم الصندوق الاجتماعي للجمعيات الأهلية الحاصلة على تمويل من الصندوق بمحافظة أسيوط ضمن برنامج الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة الممول من الاتحاد الأوروبي التابع لإتفاقية البنك الدولي لرفع كفاءة العاملين بالمشروعات.

وأضاف رميح أن عدد الجمعيات المشاركة في الورشة حوالي 50 جمعية أهلية بأسيوط بهدف تنمية مهاراتها ورفع كفاءة العاملين بالجمعيات ومعرفة كيفية إعداد تقارير مالية عن المشروعات التي تمولها الجمعيات الاهلية والصندوق الاجتماعي مشيرا إلي أن ورشة العمل تم تقسيمها إلي 3 ورش عمل فرعية ويشارك بكل ورشة 18 جمعية تضم المدير الخاص بالمشروع والمحاسب بحيث يكون إجمالي المشاركين حوالي 108 شخص لـ3ورش مؤكدا علي أن الصندوق يقدم فرص عمل من خلال المشروعات المتنوعة والممولة للتسهيل علي الشباب ومساعدتهم في توفير دخل وعائد مادي لمواجهة ضغوط الحياة والقضاء علي مشكلة البطالة المنتشرة في مجتمعنا .