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إخلاء سبيل أمين شرطة وسيدة متهمين بممارسة الرزيلة بدار عبادة فى أسيوط

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إخلاء سبيل أمين شرطة وسيدة متهمين بممارسة الرزيلة بدار عبادة فى أسيوط إخلاء سبيل أمين شرطة وسيدة متهمين بممارسة الرزيلة بدار عبادة فى أسيوط
أمرت نيابة أول أسيوط بإخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بممارسة الرذيلة مع إحدى السيدات فى مبنى مهجور ملحق بإحدى دور العبادة بضمان محل إقامتهما.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بأسيوط، من أحد المواطنين، بوجود رجل وسيدة فى أحد المبانى الملحقة بإحدى دور العبادة بدائرة قسم أول أسيوط، يمارسون الرزيلة، وبالانتقال تم القبض على «ن .م. ح» أمين شرطة، و سيدة فى العقد الخامس من العمر. وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أخلت سبيلهما بضمان محل الإقامة.

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مصر 365