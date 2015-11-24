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مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بطريق القاهرة - أسيوط الغربى وفرت هاربة

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مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بطريق القاهرة - أسيوط الغربى وفرت هاربة مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بطريق القاهرة - أسيوط الغربى وفرت هاربة
لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مسرعة بطريق القاهرة / أسيوط الغربى عند مفارق دمو بدائرة مركز الفيوم وفرت هاربة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا بمصرع سيدة تدعى "خيرية.ع.ع" 55 سنة ربة منزل بعدما صدمتها سيارة مسرعة بطريق القاهرة / أسيوط الغربى عند مفارق دمو بدائرة مركز الفيوم، وذلك أثناء عبورها الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 31743 لسنة 2015 جنح مركز شرطة الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

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