ضبط 36360 علبة حلاوة طحينية و10 آلاف طن سمسم داخل مصنع غير مرخص بالمنيا

تحفظت حملة أمنية من مديرية التموين على كميات كبيرة من الحلاوة الطحينية داخل مصنع للحلاوة بالمنيا الجديدة، وسحب عينات منها وإرسالها إلي المعامل المركزية لبيان صلاحيتها.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارًا من مباحث التموين يفيد قيام سعيد ا 43 سنة صاحب مصنع حلاوة طحينية بمدينة المنيا الجديدة من سمالوط لإدارته مصنع بدون ترخيص من الجهات الحكومية وحيازته وتعبئة حلاوة طحينية غير مطابقة للمواصفات القياسية واستخدامه مواد مجهولة المصدر وعلامات تجارية غير مسجلة.

علي الفور، تم تشكيل حملة تموينية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتي تمكنت من ضبط المذكور أثناء قيامه بإدارة المصنع، وقد عثرت الحملة علي 36360 عبوة حلاوة طحينية معدة للبيع و1800 علبة طحينية معدة للبيع و240 كيلو حلاوة طحينية معدة للبيع و5 آلاف طن ملح مجهول المصدر، و2 طن سكر مجهول المصدر، و10 آلاف طن سمسم مجهول المصدر، وواحد ونصف طن سولار.

تم سحب عينات لإرسالها إلى المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت حملة لمديرية التموين بالمنيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن من ضبط عدد كبير من القضايا التموينية.

تلقي اللواء حسن سيف مديرأمن المنيا إخطارًا من مباحث التموين يفيد ضبط 99 قضية تموينية عبارة عن 27 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و25 عدم حمل شهادة صحية و16 إدارة محل بدون ترخيص، و3 عدم مزاولة نشاط بقالة تموينية و10 قضية عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، و6 ذبح لحوم خارج المجازر، وعدد آخر من القضايا التي تم ضبطها، وتحرر بها المحاضر اللازمة.

فيما أسفرت نتائج حملة أمنية شنتها مديرية الأمن اليوم عن ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص بحوزة متهمين، وعدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت حملة من إدارة المرافق من إعدام 15 كلب ضال بعدد من مراكز المحافظة، فيما أسفرت نتائج حملة مباحث المرور عن ضبط 1765 مخالفة متنوعة و34 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.