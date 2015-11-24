تأجيل نظر تجديد حبس ابنة عم أبو تريكة للأسبوع المقبل لانشغال القضاة بالانتخابات

قال مصدر قضائى بنيابة بولاق الدكرور، إن نظر تجديد حبس كل من يسر محمد أبو تريكة، ابنة عم لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة، وشقيق زوجها حسام حسن، فى القضية المتهمين فيها بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، من المقرر أن يتم تأجيله للأسبوع المقبل، نظرًا لتعذر نظر القضية لانشغال القضاة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أمر تجديد حبس المتهمين فى القضايا المتعلقة بالإرهاب والجماعات لابد أن يتم فى وجود رئيس النيابة، وتعذر وجوده لأى سبب من الأسباب يؤدى إلى تأجيل نظر تجديد الحبس، أو من الممكن أن يتم نظر التجديد من خلال غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، وهذا الأمر أيضًا مستبعد فى تلك الحالة نظرًا لانشغال معظم القضاة فى الانتخابات.

وكانت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب، رئيس النيابة، قد جددت حبس كل من يسر محمد أبو تريكة، ابنة عم لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة، وشقيق زوجها حسام حسن، لاتهامهما بالانضمام لجماعة الإخوان والعمل على التحريض ضد الجيش والشرطة والسعى لعرقلة الانتخابات البرلمانية، وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت مسمى "ألتراس سياسى مصر" لتنفيذ مخططهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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