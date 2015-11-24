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تأجيل محاكمة فاطمة ناعوت لاتهامها بازدراء الأديان لـ8 ديسمبر المقبل

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تأجيل محاكمة فاطمة ناعوت لاتهامها بازدراء الأديان لـ8 ديسمبر المقبل تأجيل محاكمة فاطمة ناعوت لاتهامها بازدراء الأديان لـ8 ديسمبر المقبل
أرجأت دائرة جنح الخليفة برئاسة المستشار محمد الشرقاوى، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة الكاتبة فاطمة ناعوت، فى واقعة اتهامها بازدراء الأديان، لجلسة 8 ديسمبر المقبل لحضور المحامى الاصيل.

وكان من المقرر سماع مرافعة الدكتور شريف الديب دفاع الكاتبة فاطمة، حيث أبدى استعداده بالجلسة السابقة فى المرافعة، كما طلب محمد عفيفى مقيم الدعوى التأجيل بالجلسة السابقة للمستندات، وبالفعل استجابت هيئة المحكمة لطلبات الطرفين.

يذكر أن نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت "ناعوت" إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية وهى "الأضحية"، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

فيما نفت الكاتبة الصحفية أمام النيابة، أن يكون هدفها هو ازدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذى يحمل "استعارة مكنية"، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

جدير بالذكر أن محكمة جنح السيدة زينب، المنعقدة بجنوب القاهرة، برئاسة المستشار خالد جمال الدين، محاكمة الكاتبة فاطمة ناعوت، فى اتهامها بازدراء الأديان، إلى جلسة الأول من سبتمبر؛ لاستشعارها الحرج وإحالتها إلى دائرة أخرى.

كما أمرت المحكمة بالتحفظ على المحامى محمد عفيفى، مقيم الدعوى؛ تمهيدًا لمحاكمته جنائيًا، وذلك لإهانته هيئة المحكمة والنيابة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتوجيه العديد من الإهانات للكاتبة الصحفية خلال الجلسة.

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مصر 365