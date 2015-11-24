صور جديدة لاستهداف "فندق القضاة" بالعريش

ينشر "اليوم السابع" صورًا جديدة لفندق العريش بعد الاعتداء عليه من قبل الإرهابيين.

ونعت وزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد الزند، حادث الاعتداء الإرهابى الغاشم على فندق سويس، والذى يقيم فيه القضاة المكلفون بمراقبة الانتخابات بالعريش، والذى أسفر عن استشهاد المستشار عمر حماد، قاض بمجلس الدولة، وإصابة قاضيين آخرين هما المستشار أمير يعقوب حسين، والمستشار منصور صابر عبده، وأيضا استشهاد رجلين من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين.

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