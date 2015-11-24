نادى القضاة: مصر لن ترضخ للإرهاب.. ونتواصل مع الداخلية لتأمين عودة أعضائنا

أدان نادى قضاة مصر الحادث الإرهابى الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء بشمال سيناء، أمام فندق إقامة القضاة المشرفين على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن غرفة عمليات النادى تتواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتأمين عودة جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بسيناء على النحو الكافى واتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية الكافية.

وأضاف: "نحاول التواصل مع الزملاء القضاة فى سيناء للاطمئنان عليهم، والتأكد من عدد المصابين، وندين هذا الحادث الإرهابى البشع، والذى يزيدنا إصرارا".. وتابع: " مصر لن ترضخ للإرهاب".

وقدم رئيس نادى القضاة تعازيه فى قاضى مجلس الدولة ورجال الشرطة الذين استشهدوا فى الحادث، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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