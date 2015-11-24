الداخلية: أحبطنا محاولة انتحارى اقتحام فندق القضاة لتفجيره بحزام ناسف

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة، بشأن وقوع حادث تفجير بنطاق الفندق المخصص لإقامة القضاة بمدينة العريش.

وأكدت الوزارة، أن القوات الأمنية المكلفة بتأمين الفندق، تصدت لمحاولة وصول سيارة مفخخة للفندق وتعاملت مع مستقليها، مما دعاهم لتفجير السيارة خارج الحاجز الأمنى الكائن أمام الفندق .

وأوضحت الداخلية، أن القوات تعاملت مع أحد العناصر الإنتحارية حاول الوصول إلى داخل الفندق، وقامت بتبادل إطلاق النيران معه مما دعاه إلى تفجير حزام ناسف كان يرتديه .

و أسفر الحادث عن إستشهاد كلٍ من المستشار عمرو محمد حماد ، والشرطى شعبان عبد المنعم ، والمجند محمد إسماعيل حسن، والمواطن عربى محمود السيد " وإصابة "مستشارين إثنين ، و3 ضباط ، وخمس مجندين من قوات التأمين ، ومدنيان" تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كما أسفر التعامل عن مصرع الإنتحاريين، و قامت القوات بفرض طوقاً أمنياً بمحل الواقعة وتمشيط المنطقة المحيطة بالفندق .

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