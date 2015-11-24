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التايمز: السياح الروس يتحايلون على حظر الطيران لمصر بالسفر عبر بيلاروسيا

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التايمز: السياح الروس يتحايلون على حظر الطيران لمصر بالسفر عبر بيلاروسيا التايمز: السياح الروس يتحايلون على حظر الطيران لمصر بالسفر عبر بيلاروسيا
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن السياح الروس يتحايلون على حظر الكرملين للطيران إلى ، بالسفر عبر بيلاروسيا، لافتة إلى أن صحيفة "كوميرسنت" تقدر أن 20 ألف روسى يسافرون شهريًا إلى مصر فى ظل وجود الحظر.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمر بتعليق رحلات الطيران إلى مصر بعد سقوط الطائرة الروسية بالقرب من شرم الشيخ مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا. وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الروسية تقول إن السياح يدفعون الآن ما يقرب من 850 جنيهًا إسترلينيًا مقابل عطلة 10 أيام، وذلك من خلال السفر عبر منسك، عاصمة بيلاروسيا، وهو ضعف ما يدفعونه عند السفر من موسكو مباشرة لمصر.

وقالت التايمز فى تقرير مارك بينتس، من موسكو، إن وكالات سفر روسية ومنها تورسيفرا، فى سانت بيترسبورج قامت بوضع إعلانات كتب عليها "هل تريد الذهاب إلى مصر؟، سننظمها كلها! الرحلات عبر منسك"، فى الوقت الذى عرضت فيه وكالات سفر أخرى رحلات إلى مصر عبر إسرائيل. وقال روسى عبر موقع تويتر الاجتماعى: "نحن لا نخشى شيئا!"، بينما سعى آخرون إلى البحث عن طرق أخرى للسفر إلى مصر، إذ تصدرت أسئلة مثل "كيف تصل إلى مصر بالسيارة؟"، "وكيف تصل إلى مصر بالقطار؟" محرك البحث "ياندكس".

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